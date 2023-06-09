لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في جزيرة بيوض للعام الخامس على التوالي؟

يحرص محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على قضاء إجازته في جزيرة بيوض بالغردقة، حيث يزورها صلاح للعام الخامس على التوالي أثناء إقامته بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة.

محمد صلاح يقضي إجازته في جزيرة بيوض

وصل النجم العالمي محمد صلاح إلى جزيرة بيوض عبر رحلة بحرية على يخت سياحي خاص أمس الأول، وقضى فيها أوقاتا امتدت من الظهيرة حتى موعد غروب الشمس، وكرر صلاح زيارته أمس إلى جزيرة بيوض قبل أن يغادرها وقت الغروب.

سر قضاء محمد صلاح إجازته على جزيرة بيوض

وكشف أحد المقربين لصلاح بمقر إقامته بمنتجع الجونة بالغردقة، عن حرص محمد صلاح على قضاء إجازته بجزيرة بيوض لامتيازها بالأجواء الهادئة والسرية التامة والخصوصية الزائدة، ولذلك يفضلها نجم ليفربول ويحرص على زيارتها ويمارس رياضته المفضلة في السباحة والسنوركل حيث الهدوء والاستجمام.

جزيرة بيوض

وكشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جزيرة بيوض تقع على بعد 5 كيلومترات شمال شواطئ الغردقة وتمتاز بالسرية والخصوصية والهدوء ولا تصل إليها سوى اليخوت الخاصة.

ولفت إلى أن رمال جزيرة بيوض ناعمة ونظيفة وتتمتع بنسمات هواء باردة ومياه هادئة بدون أمواج.