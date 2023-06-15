أسعار تذاكر مستشفى الحوض المرصود.. تغلب على الأمراض الجلدية في الصيف

بحلول فصل الصيف، الذي يتزامن مع إجازة نهاية العام، يحرص الكثير من محبي السفر على قضاء عطلتهم الصيفية في المدن الساحلية، للاستمتاع بمياه البحر وحمامات السباحة، الأمر الذي يعرضهم إلى الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، والتي قد تحتاج إلى استشارة طبية لتناول العلاج المناسب.

ويعد مستشفى الحوض المرصود أحد أهم المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض الجلدية، والتي يوصى بالذهاب إليه الكثير من الأطباء، ونوضح من خلال هذا التقرير، أسعار تذاكر مستشفى الحوض المرصود، والذي يوجد في عنوان 22 شارع الحوض المرصود بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر مستشفى الحوض المرصود

ويتيح مستشفى الحوض المرصود للمواطنين تذكرة الدخول بأسعار رمزية، وجاءت كالتالي:

- سعر التذكرة في الفترة الصباحية: يصل سعر تذكرة مستشفى الحوض المرصود في الفترة الصباحية 5 جنيهات.

- سعر التذكرة بعد الظهر: ويصل سعر تذكرة مستشفى الحوض المرصود بعد الظهر إلى 5 جنيهات.

الأمراض التي يعالجها مستشفى الحوض المرصود

ويعالج مستشفى الحوض المرصود الكثير من الأمراض الجلدية التي يعاني منها المصابون، وتتمثل في التالي:

- أمراض الشعر.

- أمراض الأظافر.

- الحساسية والمناعة.

- أمراض الأنسجة الضامة.

- الأمراض الصبغية.

- الصدفية.

- الأمراض التناسلية.

- متابعة الكي والحقن.

- كي التبريد.

مواعيد عمل مستشفى الحوض المرصود

وعلى الراغبين في التوجه للمستشفى لعلاج الأمراض الجلدية الصيفية، التوجه للمستشفى في المواعيد المحددة للعمل بها، إذ يبدأ العمل وحجز تذاكر المستشفى من الساعة 8 صباحا، ويستمر العمل بالمستشفى حتى الساعة 5 مساء