نصائح للقضاء على قشرة الشعر.. استشاري أمراض جلدية: استخدموا زيت اللوز الحلو

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عدة نصائح للمواطنين للحفاظ عن الشعر والتخلص من القشرة خلال فصل الشتاء، قائلًا إنّه من الضروري غسل الشعر بمياه دافئة يوما بعد يوم خلال هذا الفصل مع استخدام شامبوهات القشرة المصرية وليست المستودرة، «متصدقوش الكلام بتاع المادة الفعالة في المنتجات الخارجية أفضل وهكذا، كلهم واحد ولهم نفس التأثير».

طرق التخلص من القشرة

وأضاف «الناظر»، خلال حواره عبر فضائية «TEN»، أنه يتم غسل الشعر بالشامبو مع تدليك فروة الرأس وترك الشامبو 5 دقائق ومن ثم غسله، وبذلك نتخلص تمامًا من القشرة، موضحًا أن هناك حالات لبعض المواطنين تعاني من القشرة بشكل كبير تحتاج إلى أدوية مثل الصدفية والحزاز والفطريات وغيرهم من الأمراض التي تصيب الشخص بالقشرة.

أهمية زيت اللوز الحلو للشعر والبشرة

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أهمية زيت اللوز الحلو للشعر والبشرة، إذ أنه من الضروري استخدامه أثناء عمل حمام زيت وتركه فترة زمنية على الشعر مع تدليك فروة الرأس، إذ أنه يعالج التقصف والهيشان والجفاف، فضلًا عن دوره الرئيسي في تغذية الشعر، متابعًا أنه لابد من استخدم زيت اللوز الحلو لترطيب البشرة أيضا، إذ يتم دهان الوجه مرة واحدة ليلًا، معلقًا، « زيت اللوز الحلو هايل، والدراسات عن فوائده كثيرة جدا».

وتابع «الناظر»، أنّ زيت الزيتون له فوائد كثيرة على الشعر، ولكنه يسبب الهيشان أحيًانا ومن الممكن أن يغير لونه من خلال زيادة درجة غمقانه، معلقًا على وصفات تغذية الشعر التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتعتمد على البيض والزيت والمايونيز وغيره، «هي بتطري الشعر لكن فيها بهدلة جامدة أوي يعني».