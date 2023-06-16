موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليه

يعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي ينتظرها قطاع كبير من المواطنين بمختلف الأحياء والمدن والقرى وتوابعها لتقنين الوضع بشأن مخالفات البناء والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، وتشير توقعات بعض المسئولين والنواب إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بالبرلمان أو على أقصى تقدير في شهر أكتوبر المقبل مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، حيث يوجد مشروع قانون التصالح في حوزة الحكومة حاليا لإنهاء صياغته لاستيعاب كل الحالات .

فوائد قانون التصالح

ويتساءل المواطنون عن سبب تأخر إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، بينما سرعة صدوره تصب في صالح المواطن والحكومة معا لعدة أسباب بينها:

-القانون ينهى أزمة أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء تشمل 50 مليون نسمة وفق التقديرات.

- الدولة تسترد حقها وتتراوح إيرادات تطبيق القانون من 70 إلى 150 مليار جنيه.

-التعامل بشكل رسمي بشأن الوحدات السكنية والعقارات وإدخال المرافق والخدمات بشكل قانوني.

- استيعاب كل مخالفات البناء باستثناء ما يهدد السلامة الإنشائية أو يخالف الدستور.

القضاء على العشوائيات

- يستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على العشوائيات ومخالفات البناء

- منع التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

- استخراج تراخيص لأعمال التعلية أو التوسعة أو البناء بعد التصالح.

- ضرورة القضاء على السلبيات التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح القديم.

- تحديد الحيز العمراني لاستيعاب المخالفات الموجودة خارج الكتلة السكنية.

- كلما تأخر صدور القانون تزداد المخالفات والتجاوزات.

- قانون التصالح هام لكل نجع وقرية وحي ومدينة على مستوى الجمهورية.

- تحمس المواطن لصدور قانون التصالح بفارغ الصبر للتصالح وتقنين الوضع وهذا ضامن كبير لنجاح القانون.