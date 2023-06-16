دعاء للميت في قبره يوم الجمعة.. أزهري يوضح

يحرص كل من فقد عزيز له على دعاء للميت في قبره يوم الجمعة، فهل هناك دعاء مأثور معروف أنه يمكن أن يكون دعاء للميت في قبره يوم الجمعة؟

يجيب عن هذا التساؤل الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، مؤكدا أنه يمكن القول في دعاء للميت في قبره يوم الجمعة: «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم، اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي، يا رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة، اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا، اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا».

دعاء للميت في قبره يوم الجمعة

وأكد «الأطرش» في تصريحات لـ«الوطن»: «أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، لذلك يمكن القول في دعاء للميت في قبره يوم الجمعة: "اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه.

تعرف على دعاء للميت في قبره يوم الجمعة

ومن دعاء الميت في قبره يوم الجمعة، أن يقال: «اللهم املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور. اللهم إنّه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال».

وتابع: «اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمه رحمة تطمئن بها نفسها، وتقر بها عينها، اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم بشره بقولك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية».