دعاء للميت في العيد.. «اللهم ارحم نفوسا طيبة فارقت الدنيا»

تعتبر زيارة المقابر في العيدين من الأفعال التي يحرص عليها العديد من المسلمين باعتبار أن الميت يشعر بمن يزوره، كما يحرص البعض على الإكثار من ترديد دعاء للميت في العيد، وذلك لأن الرسول الكريم أخبرنا أنه لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له.

وبخصوص الحديث عن دعاء للميت في العيد، فيوجد العديد من الأحاديث التي يمكن للمسلمين أن يدعو بها لأحبائهم في قبورهم ومنها:

- اللهم ارحم من كان يقضي العيد معنا في الأعوام السابقة وفارقنا.

- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

- اللهم ارحم نفوسًا طيبة فارقت الدنيا وكانت بالأمس بيننا وتمنينا أن يجمعنا العيد سويا.

- اللهم إني أسألك في عيد الأضحى المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.

الإفتاء توضح دعاء للميت في العيد

وكانت قد أوضحت دار الإفتاء دعاء للميت في العيد، مؤكدًا عبر موقعها الرسمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بالدعاء للميت بعد دفنه؛ وقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صل الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.