ظاهرة فلكية تري بالعين المجردة اليوم.. اصطفاف كوكبي ونجم بالسماء

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن وجود ظاهرة فلكية اليوم الجمعة، يمكن رصدها بسماء الوطن العربي ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وهي اصطفاف كوكبي الزهرة والمريخ ونجم قلب الأسد بالافق الغربي.

اصطفاف الكواكب في السماء

وقال المهندس ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية إن الاصطفاف حدث فلكي يتم عندما يظهر عدد من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء إضافة إلى القمر أو نجم لامع، مضيفًا أنه يمكن رؤيته من الأرض، حيث تكون على نفس الجانب من الشمس.

وأوضح أن تلك الظاهرة ليس لها أي تاثير على الأرض، موضحًا أن هذه الظاهرة تستمر لفترة محدودة، لأن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات مختلفة.

موعد مشاهدة الظاهرة الفلكية

وأضاف «ماجد»، أن من يرغب في متابعة هذه الظاهرة الفلكية، يجب أن يبدأ في مراقبة السماء قبل حلول الظلام، موضحًا أن كوكب الزهرة سيكون أول الظاهرين، حيث سيكون ساطعاً نابضاً بالحياة ومشرقاً للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيكون أقل من نصف قرصه مضاء بنور الشمس.

وتابع أن المريخ سيظهر فيما بعد، إذ تكون إضاءته خافته مقارنة بالزهرة بسبب بعده عن الأرض وصغر حجمه، موضحًا أنه سيظهر كنقطة برتقالية اللون في السماء ويمكن مشاهدته بالعين المجردة أو التليسكوب.

وأوضح رئيس جمعية الفلك، أن نجم قلب الأسد سيكون أخر من ينضم في صف الظاهرة الفلكية، وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يوجد تقريباً على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

وأضاف أن هذا النجم يسمي أيضا «ألف» الأسد كما يدعى «نجم المنجل» فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الاسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل

يشار أن المسافة الظاهرية بين الزهرة والمريخ قد تقلصت مقارنة ببداية شهر يونيو الجاري وهما في طريقهما إلى اقتران في نهاية هذا الشهر.

خلال ساعات الليل تنخفض هذه الأجسام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها.