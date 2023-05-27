اختفاء ظل الكعبة.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مكة المكرمة غدا

تشهد المملكة العربية السعودية غدًا الأحد اختفاء ظل الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية تتكرر مرتين سنويًا، وهي تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، والذي سيحدث خلال صلاة الظهر في المسجد الحرم، في تمام الساعة 12:18 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 1:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 9:18 صباحا بتوقيت جرينتش.

اختفاء ظل الكعبة بسبب ظاهرة فلكية

قال المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن اختفاء ظل الكعبة، يحدث بسبب الظاهرة الفلكية لتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، حيث تكون أشعة الشمس زاوية 90 درجة، ينتج عنها اختفاء ظل جميع الأجسام المادية والبشرية، وتكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وأضاف أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة موقع الكعبة بين خط الاستواء ومدار السرطان، إذ تسبب الحركة الظاهرية للشمس، تعامد أشعتها باستقامة مع الكعبة خلال شهر مايو.

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

وتابع رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنَّ ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة الشريفة تتكرر مرتين سنويًا، عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنَّ تللك الظاهرة كانت إحدى الطرق المتعارف عليها قديمًا لمعرفة اتجاه القبلة بشكل أكثر دقة، وكان يتم خلالها استخدام قطعة من الخشب يتم وضعها بشكل منتصب وعمودي على سطح الأرض، خلال فترة التعامد، ويكون الاتجاه المعاكس للظل يشير إلى الكعبة، مضيفًا أنَّ تلك الطريقة كان يستخدمها كافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية.