وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس الجامعات في «قناة السويس» اليوم

يستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وأعضاء مجلس الجامعات المصرية، لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تنسيق الجامعات 2023، وقواعد القبول في الجامعات والجامعات الأهلية.

ويصل الدكتور محمد عاشور مقر جامعة قناة السويس صباح اليوم السبت، استعدادا لزيارة جامعة الإسماعيلية الأهلية، وعقد اجتماع مكبر مع رؤساء الجامعات المصرية، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ورؤساء الجامعات الحكومية.

ويتفقد وفد مجلس الجامعات المصرية، جامعة الإسماعيلية الأهلية شرق قناة السويس، التي انطلقت فيها الدراسة العام الماضي في 7 برامج مختلفة، ضمن انطلاق الدراسة بعدد من الجامعات المصرية.

تطويرات بجامعة قناة السويس

شهدت جامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية خلال الأشهر الماضية، عدة أعمال إنشائية ضمن مشروعات التوسع التي تشهدها الجامعة خلال الفترة الحالية.

تتضمن الإنشاءات، تطوير مبنى كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، ومبنى كلية الألسن، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومبنى معهد الـITI، ومبنى الاختبارات الإلكترونية.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن العمليات الإنشائية تسعى إلى تحديث البنية التحتية، بما يتوافق مع خطة تحويل الجامعة إلى «جامعة ذكية».

وأضاف «مندور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوسع الكبير الذي يتم في البرامج الدراسية المميزة داخل الجامعة، وانطلاق أول برنامج دراسية بينية العام المقبل، بين كليتي الحاسبات والمعلومات وكلية الآداب، يجعل تطوير البنية التحتية أمرا حتميا لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.