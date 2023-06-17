«القرموطي» يستعرض أثر بكنيسة سخا.. حجر من القرن العاشر الميلادي

عرض كاهن كنيسة العذراء حجر مطبوع عليه قدم السيد المسيح عليه السلام، موضحا أن الحجر مكتوب عليه «الله واحد»، وتظهر في انعكاس المرآة، حيث انطبعت قدم المسيح عليه السلام عليها، وعمره عامين أثناء الرحلة المقدسة في مصر.

أن هذا الحجر يعتبر مستند وصول السيد المسيح لمصر

أوضح خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc» أن هذا الحجر يعتبر مستند وصول السيد المسيح لمصر ورحلة العائلة المقدسة، وبدليل أن قدمه طبعت على الحجر، بالإضافة إلى أن الحجر مكتوب عليه «الله واحد»، لافتًا إلى أن الكتابة منذ القرن العاشر الميلادي.

لوحات أثرية في الكنيسة

وأشار إلى أن هذا الحجر موجود منذ ألفي عام، لافتًا إلى وجود بعض اللوحات الأثرية في الكنيسة، ومنها أيقونة مرسوم فيها بدأ من آدم وحواء، وصولًا للسيد المسيح وتلاميذه، وهي أثرية ولا يوجد منها إلا 4 لوحات في مصر.

وأشار إلى أنهم أثناء حفر أساسات الكنيسة، وجدوا 4 صناديق مدفونة، تبين أنها تحوي مقتنيات الأنبا زخرياس حيث كان يتولى منصب أسقف سخا في القرن السابع الميلادي.