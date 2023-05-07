الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى «أول بابا»: تلميذ المسيح (صور)

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في «دير القديس مارمرقس الرسول والشهيد ابسخيرون القليني»، في وادي النطرون، اليوم، ذكرى استشهاد البابا مرقس الأول، أول بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمعروف باسم «القديس مارمرقس الرسول»، وهو مؤسس الكنسية القبطية الأرثوذكسية في مصر، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

البابا مرقس الأول.. تلميذ المسيح

ويٌعرف البابا مرقس الأول بعدة ألقاب، منها «تلميذ المسيح الطوباوي»، و «كاروز الديار المصرية ومدبرها الأول»، و«مبدد الأوثان»، وكتب «إنجيل مارمرقس»، كما كتب «القداس الإلهي»، وأسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، كما أسس البابا مرقس الأول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ودخل البابا مرقس الأول الإسكندرية في عام 61 ميلاديًا، أي قبل قرابة 1962 عامًا، وكان منزله «أول كنيسة مسيحية في العالم»، وأرسله سيدنا عيسى رسولاً لنشر الدين المسيحي في شمال إفريقيا وعدد من المناطق، وذكر اسمه في الكتاب المُقدس، كما أنه دوَّن «إنجيل مرقس».

واستشهد البابا مرقس الأول، المعروف أيضًا باسم «كاروز الديار المصرية»، على يد جماعة من «الوثنيين» في عام 68 ميلاديا.

إحياء ذكرى القديس مارمرقس الرسول

وترأس القمص لوكاس الأنبا بيشوي، رئيس الدير، الاحتفال، وسط مشاركة كبيرة من الكهنة والرهبان من مصر وخارجها، إضافة لعدد من الشمامسة وفرق الكشافة، وعدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على الاحتفال بتلك الذكرى.

وأقيمت «صلوات العشية» لهذه المناسبة في كنيسة القديس مارمرقس الرسول، والشهيد ابسخيرون القلينى بالدير بوادي النطرون.

وكان دير القدرس مارمرقس السول مقرًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة 49 عامًا، كما يُعرف بـ«دير الآباء»، نظرًا لخروج 6 باباوات للكنيسة منه، و16 أسقفًا.

ويتواجد داخل الدير 3 كنائس، هي كلاً من كنائس: «السيدة العذراء مريم، والثلاثة فلاحين، والقديس مارمرقس الرسول والشهيد ابسخيرون القلينى.

ويضم الدير مزارع يتواجد بها أشجار الزيتون والموالح، و«معمل للتخليل»، ومنحل لتربية النحل، ومنفذ لبيع منتجات الدير.