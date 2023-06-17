عاجل.. تفاصيل هزة أرضية ضربت فرنسا.. عمقها 10 كيلومترات وخلفت أضرار مادية

شهدت فرنسا، مساء أمس الجمعة، زلزالا قويا، ضرب غرب البلاد، ما أسفر عن أضرار مادية بالمنطقة، ونشرت وسائل إعلام، تفاصيله، إذ قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة.

وتراوحت قوة زلزال فرنسا، وفقا لشبكة «ريناس» الوطنية الفرنسية لرصد الزلازل والمكتب المركزي لرصد الزلازل، بين 5.3 إلى 5.8 درجات، فيما شعر سكان جزء كبير من غرب البلاد، وفي باريس بالزلزال.

وقوع زلزال فرنسا بالقرب من ماوزي سور لو مينون

وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن زلزال فرنسا، وقع في الساعة 6:38 مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي «07:38 مساءا بتوقيت القاهرة»، في بلدة كرام شابان بالقرب من ماوزي سور لو مينون.

وأعلنت السلطات في إقليم «دوكس سيفر» التابعة لمنطقة «بواتو شرنت» وسطط غرب فرنسا، إن خدمات الطوارئ قدمت رعاية لشخص مصاب بجروح طفيفة، مشيرة في بيان، إلى الإبلاغ عن العديد من الأضرار المادية «تساقط صخور-شقوق» في جنوب غرب المقاطعة

هزة أرضية تضرب فرنسا.. عمقها 10 كيلومترات

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، فرنسا على عمق 10 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وكشفت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل هزة أرضية ضربت فرنسا، وقال عبر وقعه الإلكتروني،إن البؤرة وقعت على مسافة 132 كيلومتر جنوب شرق نانت المدينة الواقعة غرب البلاد، و11 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من سورجير جنوب غرب فرنسا.

وقال عالم الزلازل في معهد الأرض والبيئة في ستراسبورج جيروم فيرجني، تعليقا على زلزال غرب فرنسا، إن هذا حدث مهم حقا.