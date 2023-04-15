هزة أرضية تضرب فرنسا.. قوتها 3.1 درجة

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم السبت، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، فرنسا على عمق 5 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني على الإنترنت تفاصيل هزة أرضية ضربت فرنسا، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 26 كيلو متر بين الشمال والشمال الشرقي من بلينوف فال أندريه شمال غرب فرنسا وعلى مسافة 48 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من ساينت هيلير إحدى جزر القنال الإنجليزي «بحر المانش».