مواعيد عمل مكاتب توثيق الخارجية المصرية.. تعرف عليها

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي مواعيد عمل مكاتب توثيق الخارجية المصرية، ويعني توثيق الخارجية إجراء يقوم به موظف عام في حدود سلطاته واختصاصه يقر فيه بصحة توقيع وخاتم ذوي الشأن على المستند أو المحرر أو الشهادة المقدمة إليه والسابق استخراجها من الجهة الرسمية المخولة بذلك ويمكنك القيام بهذا الأمر من خلال مكتب توثيق الخارجية وسوف نتحدث في هذه المقالة عن الآتي أشكال وأنواع توثيق الخارجية، توثيق الخارجية علي الشهادات الدراسية، توثيق الخارجية علي شهادات الخبرة.

مواعيد عمل مكاتب توثيق الخارجية المصرية

مواعيد عمل مكاتب توثيق الخارجية المصرية من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

عناوين مكاتب التوثيق بوزارة الخارجية المصرية

توجد العديد من جهات إصدار الشهادات في وزارة الخارجية المصرية والتي تهدف إلى إثبات صحة المستندات المختلفة، مثل تسجيل المستندات التي تغادر السفر أو تصديق الشهادات التي تم الحصول عليها من الخارج، واعتمادها لتقديمها للعديد من الجهات المختصة في بلدك .

مكتب توثيق القاهرة: الغرفة التجارية ميدان باب اللوق للتصديقات التجارية فقط.

مكتب توثيق الميريلاند: خلف سور الميريلاند، محافظة القاهرة.

مكتب توثيق محافظة بني سويف: شارع عبد السلام عارف بجوار الشرطة العسكرية.

.محافظة الشرقية: وتقع بمدينة الزقازيق بمبنى المجلس.

محافظة بورسعيد: تقع الغرفة التجارية بمبنى محافظة بورسعيد.

محافظة السويس: مدينة الحجاج القديمة.

محافظة الإسكندرية: مبنى وقف سان ستيفانو الدور الثاني.

مكتب توثيق الإسماعيلية: شارع شبين الكوم مبنى كفاءة الإنتاج.

محافظة أسيوط: مبنى مجلس مدينة مبارك.

محافظة طنطا: مبنى المكتب العام بمحافظة الغربية.

محافظة الدقهلية: مركز طلخا.