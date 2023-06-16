للأطباء.. تعرف على تفاصيل وظائف وزارة الخارجية المصرية

كشفت وزارة الخارجية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف للأطباء بالتخصصات أنف وأذن وحنجرة، وأطباء عظام، للعمل في دولتي الجابون بوروندي.

تفاصيل وظائف الخارجية للأطباء

وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة كالآتي:

تعلن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية عن حاجتها لإيفاد أطباء لمدة عام، ويجدد العقد بشكل سنوي بحد أقصي 4 سنوات للعمل بمستشفى التعاون المصري الجابوني بدولة الجابون، وفي المركز الطبي المصري البوروندي بدولة بوروندي؛ وفقا للشروط المحددة.

شروط التقدم للوظائف

وتباينت الشروط حسب البلد الذي سيسافر إليها الأطباء، والتي جاءت على النحو التالي:

بالنسبة لدولة الجابون، تطلب أطباء تخصص أنف وأذن، حاصلين على ماجستير على الأقل في التخصص المطلوب، والأفضلية تكون لمن يجيد اللغة الفرنسية، ويجب أن يكون للمتقدم خدمة 5 سنوات على الأقل.

أما بالنسبة لدولة بوروندي، تطلب أطباء تخصص عظام، ورمد، حاصلين على ماجستير على الأقل في التخصص المطلوب، والأفضلية تكون لمن يجيد اللغة الفرنسية، ويجب أن يكون للمتقدم خدمة 5 سنوات على الأقل.

ألا يزيد عمر المتقدم عن عمر 55 عاما.

خطوات التقديم لوظائف الأطباء

ومن يرغب في التقدم للوظائف الشاغرة، يجب أن يقدم سيرة ذاتية على البريد الإلكتروني eapd.jobs.gabon.burundi@gmail.com، علما بأن الموعد النهائي لقبول الطلبات هو 15 يوليو 2023، ولن يتم النظر في قبول أي طلبات تسلم باليد أو ترد بعد هذا التاريخ.