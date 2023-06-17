دار الإفتاء توضح حكم توزيع الأضحية في عيد الأضحى.. 3 أثلاث

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم توزيع الأضحية في عيد الأضحى عبر الموقع الرسمي لها، مع اقتراب العيد الذي سيكون الأربعاء بعد المقبل وفقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث.

حكم توزيع الأضحية في عيد الأضحى

حكم توزيع الأضحية في عيد الأضحى، قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، ما نصه: «الأضحية تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر، ولها عدد من الشروط المحددة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة، كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل، وشكر له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح».

ثلث لك وثلث لأهلك

وأكدت دار الإفتاء في ردها على حكم توزيع الاضحية في عيد الاضحى أن الشرع الحكيم أوضح كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، ويستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، متابعة أنّه لا حرج على المضحي إذا أخذ أكثر من الثلث، أو وزّع أكثر من الثلث: «ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين».

وأضافت دار الإفتاء عن حكم توزيع الأضحية في عيد الأضحى أنّ ما يقسم من الأضحية هو اللحم، لأنّه المقصود الأعظم وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنّه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار أجرة له من المتطوع بها.

وقالت دار الإفتاء إنّ الأضحية سنةٌ مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ويجب أن يحرص عليها كل مسلم قادر، لأنه إذا فوتها يكون قد فوت خير كبير وثواب عظيم.,

وأوردت دار الإفتاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحرِ أحب إِلى الله من إِهراق الدم، إِنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارِها وأظلافها، وإِن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا.