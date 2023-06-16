الإفتاء تحسم الجدل حول حكم صك الأضحية

تنشر دار الافتاء المصرية عدد من أحكام الأضحية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومن بينها حكم صك الأضحية.

حكم صك الأضحية

وبحسب ماأوضحته "الإفتاء" في منشور عبر صفحتها الرسمية، فإن صك الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعي الشروط الشرعية في الأُضْحِيَّة.

شروط صك الأضحية

وفي سياق منفصل أشارت الإفتاء إلى أن شروط صك الأضحية، وهي السن، سلامة الأضحية، وتوقيت ذبح الأضحية الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق - وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، كما يشترط أن تٌوزع على المستحقين، شرط ألا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.

صك الأضحية

وأكدت الإفتاء في قتواها أنه يجوز لمن يصعب عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.