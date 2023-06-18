دير المحرق يحتفل بعيد العذراء اليوم.. قداس إلهي وعظة وكورال

يبدأ دير السيدة العذراء مريم المحرق، اليوم، الاحتفال بعيد العذراء، من خلال إقامة النهضة الروحية وحضور عدد من الأساقفة ويستمر الاحتفال حتى يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

برنامج احتفال دير المحرق بعيد العذراء حالة الحديد

وينطلق البرنامج الروحي للاحتفال برفع بخور عشية بكنيسة السيدة العذراء مريم الساعة 6.30 مساءا وحتى الساعة 7 مساءا، ثم يليها دورة السيدة العذراء من الساعة 7 وحتى الساعة 7.30 مساءا يليها استراحة حتى الساعة 7.45 مساءا، ليبدأ بعد ذلك البرنامج في قاعة السيدة العذراء مريم بعرض كورال «ماران أثا» من الساعة 7.45 حتى الساعة 8.45 مساء اليوم.

ويختتم اليوم الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق ورزقه الدير وعزبه توما، بكلمه روحية من الساعة 8.45 وحتى الساعة 9.30 مساءًا.

ونشرت الصفحة الرسمية للدير برنامج الاحتفال خلال الأيام المقبلة، إذ يعظ الأنبا أستفانوس، أسقف ببا والفشن وتوابعها، في ثالث أيام الاحتفال، والأنبا بيمن، أسقف نقاده وقوص وتوابعها، في رابع أيام الاحتفال، والأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، في اليوم السابع، والأنبا ثأوفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها، في اليوم الثامن.

إلى جانب عروض الكورال بالدير خلال الاحتفالات بعيد العذراء حالة الحديد التي تستمر بالدير لمدة 10 أيام.

احتفال دير العذراء الجنادلة بعيد العذراء حالة الحديد

فيما بدأ دير العذراء بدير الجنادلة الاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد منذ 3 أيام وتستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري، ونشرت الصفحة الرسمية للدير برنامج الاحتفال يوميا والذي يبدأ بالقداس الإلهي في تمام الساعة السابعة صباحاً، ثم دراسة الكتاب المقدس مع القمص تادرس الأورشليمي، أمين الدير الساعة الحادية عشر صباحاً.

يعقب ذلك كلمة روحية بعد الإنجيل مباشرة ورفع البخور والعشية في تمام الساعة السادسة مساءاً، وبعد ذلك تبدء الدورة الساعة السابعة مساءاً بحضور الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة، وصلاة نصف الليل والتسبحة في تمام الساعة التاسعة مساءاً عدا آخر يوم تكون التسبحة الساعة الثانية عشر تنهي بالقداس الإلهي الساعة الخامسة صباحاً.