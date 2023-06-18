«معلومات الوزراء»: مصر التاسعة عالميا من بين 138 دولة في مؤشر السفر الإسلامي

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الضوء على تقرير «مؤشر السفر الإسلامي العالمي»، الصادر عن شركة ماستركارد Mastercard- Crescentrating خلال عام 2023، والذي أشار إلى حصول مصر على المركز التاسع من بين 138 دولة عام 2023، مسجلة 65 نقطة، مقارنة بالمركز 12 من بين 138 دولة عام 2022، إضافة إلى وجودها في صدارة دول شمال إفريقيا.

ويقدّم هذا المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما يبحث في بعض الدوافع الرئيسية التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، والتي ستمكّن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على 4 ركائز أساسية، هي «حرية الدخول، والاتصالات، والخدمات، وركيزة البيئة»، متضمنة 16 مؤشرا فرعيا.

وجاءت إندونسيا في المركز الأول، تليها ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا، وبرزت إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداءً هذا العام، بينما جاءت زيمبابوي، وزامبيا، وفيتنام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.