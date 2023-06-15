«معلومات الوزراء»: زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52%

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أنّ قيمة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% تقريبًا في عام 2021، مع وجود نحو 87 شركة يابانية تعمل حاليًّا في مصر، وأبرزها شركة «سوميتومو إلكتريك ويرنج سيستمس» اليابانية، التي تتوسع في استثماراتها وصادراتها من مصر خلال الفترة الأخيرة.

شركة «سوميتومو إلكتريك ويرنج سيستمس» اليابانية

وأوضح المركز في تقرير صادر عنها، أنّ شركة «سوميتومو إلكتريك ويرنج سيستمس» اليابانية، عملاق الصناعات المغذية للسيارات، يتوسع على أرض مصر، موضحا التفاصيل التالية:

- الشركة اليابانية حصلت على الرخصة الذهبية لإنشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في العالم.

- مليار يورو حجم استثمارتها السنوية كأكبر شركة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بمصر خلال العامين الماضيين.

- 250 مليون يورو حجم صادرتها السنوية إلى «بريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، والتشيك، وروسيا، وسلوفاكيا».

- 8 مصانع تمتلكها الشركة بمصر بواقع 5 مصانع في بورسعيد، ومصنعين في السادس من أكتوبر ومصنع بالعاشر من رمضان.

-12 ألف فرصة عمل توفرها الشركة داخل مصانعها لإنتاج الأنظمة السلكية الكهربائية وضفائر وكابلات السيارات بجميع أنواعها.

- عام 2024 موعد افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان كأكبر مصنع على مستوى العالم يقام على مساحة 150 ألف متر مربع.