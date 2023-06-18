أمين عام الجامعة العربية: تجمعنا صداقة تاريخية مع الاتحاد الأوروبي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمق علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

جلسة مشاورات بين أبو الغيط وبوريل

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأنّ جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية.

وأكد الطرفان الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا

وتبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا، وسبل العمل على تسويتها، والحاجة لمعالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط، واتفقا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسي القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.