أبو الغيط يؤكد للحكيم دعم جامعة الدول العربية للمؤسسات العراقية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه مساء اليوم الاثنين، مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، أبرز التطورات في العراق.

مواصلة دعم الجامعة للعراق

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على مواصلة الجامعة العربية دعمها للعراق بمختلف مؤسساته، في إطار جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار، والدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالاستقرار والتقدم الذي حققه العراق على مختلف الأصعدة.