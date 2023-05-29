رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أبو الغيط يؤكد للحكيم دعم جامعة الدول العربية للمؤسسات العراقية

كتب:

أ ش أ
09:38 م | الإثنين 29 مايو 2023
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه مساء اليوم الاثنين، مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، أبرز التطورات في العراق.

مواصلة دعم الجامعة للعراق

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على مواصلة الجامعة العربية دعمها للعراق بمختلف مؤسساته، في إطار جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار، والدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالاستقرار والتقدم الذي حققه العراق على مختلف الأصعدة.

اقرأ المزيد:

الجامعة العربية تبرز أولوية التأهيل وتحديث مناهج التكوين في الإعلام بالدول الأعضاء

الجامعة العربية ترحب باتفاق جدة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

«الجامعة العربية»: إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة

المستشار جمال رشدي: بقاء سوريا بعيدة عن الجامعة العربية لن يساعد في حل أزمتها
بقلم أ ش أ