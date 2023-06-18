وزيرة التعاون الدولي تشكر «التمويل الدولية» على التعاون مع القطاع الخاص في مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّنا نشهد اليوم اتفاقية الخدمات الاسترشادية لبرنامج الطروحات مع مؤسسة التمويل الدولية، موجّهة الشكر لمؤسسة التمويل الدولية، للشراكة والتعاون ومساعدة القطاع الخاص في مصر، وحشد التمويل والخدمات الاسترشادية التي يتم تقديمها في كثير من القطاعات.

وأضافت المشاط، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «في مايو الماضي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقنا معا إطار الشراكة القطري مع البنك الدولي الذي يغطي الفترة من 2023 حتى 2027»، موضحة أنّ الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية، ووثيقة ملكية الدولية.

وأشارت إلى أنّه من خلال التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، نود تعزيز الإنتاجية والنمو الشامل وزيادة الصمود لمواجهة تغير المناخ، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، متابعة: «موجودون هنا اليوم لنوقع اتفاقية لتقديم الاستشارات، وهذه أول عملية يتم توقيعها وفقا للاتفاق القطري الجديد».