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رانيا المشاط: صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي مع «الأمم المتحدة»

كتب:

محمد عزالدين
06:21 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
وزيرة التعاون الدولي

وزيرة التعاون الدولي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تدشن مرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة.

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها على هامش توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن مصر انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كل شركاء التنمية متعددي الأطراف والتأسيس بإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي عن السنوات الخمس المقبلة بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

وأشارت إلى أن ما نشهده اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من مصاعب وتحديات، وجرى توثيق نماذج واقعية على الأرض بما يتم من مشروعات وبرامج تساهم فيها وينفذها الأطراف ذات الصلة، ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين على أرض مصر.

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