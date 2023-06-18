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رئيس مؤسسة التمويل الدولية: توقيع اتفاق لدعم تنفيذ برامج التنمية في مصر

كتب:

نرمين عفيفي
01:59 م | الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مؤسسة التمويل الدولية خلال المؤتمر

رئيس مؤسسة التمويل الدولية خلال المؤتمر

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» مختار ديوب، إنه سيجري توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسته لدعم تنفيذ برامج التنمية في مصر، ونفخر بأن مؤسسة التمويل الدولية هي المستشار الذي تثقون به لتحديد السبل التي من خلالها يمكن حشد الموارد الموجودة بالقطاع الخاص ومساعدة الأهداف التنموية لدى الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من التغيرات الآن، وهناك تأثيرات وصدمات بعد «كوفيد 19»، والاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات.

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مدبولي يعقد مؤتمرا مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالعاصمة الإدارية بعد قليل
بقلم نرمين عفيفي