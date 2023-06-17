مدبولي يصل «سان بطرسبرج» ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية لتسوية أزمة وسيا وأوكرانيا

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أنَّ يعقد الوفد الأفريقي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.