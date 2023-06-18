وزيرة التعاون الدولي: أكبر مشروعات مؤسسة التمويل الدولية موجود في مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ مؤسسة التمويل الدولية لديها أكبر مشروعاتها في مصر بنحو 7 ملايين دولار من الشراكة، وملياري دولار إضافية لتمويل المشروعات على مدار الـ5 سنوات المقبلة.

وأضافت المشاط، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مؤسسة التمويل الدولية تقدّم تقارير تشخيصية، أهمها دراسة تشخيصية للقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة التي حددت فرصا مهمة للغاية لمشاركة القطاع الخاص، متابعا: «اليوم نوقع على اتفاقية أخرى لتقديم استشارة من قبل مؤسسة التمويل الدولية، التي تركز على زيادة رأس المال الخاص وإدارة الأصول المملوكة للدولة، فضلا عن وحدات تحديد القيمة النقدية للأصول».

وتابعت: «مؤسسة التمويل الدولية ستقدم الدعم الفني لتطوير وتنفيذ خطة لتحديد نموذج الخصخصة، ويمكنها تقديم التمويل للشركات التي ستكون جزءا من هذه العملية»، مشيرة إلى أنّها تتطلع إلى شراكاتها مع مؤسسة التمويل الدولية وكذلك التعاون بشأن الاتفاق الذي سيوقع اليوم.