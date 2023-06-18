«مدبولي»: نركز على الاستفادة من رأس المال الخاص وتعزيز الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اتفاق اليوم، يعزز شراكات الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، بينما نركز على الاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك تعزيز الاستثمار، ونحن نتطلع للعمل معا، إضافة للأطراف المعنية الأخرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مختار ديوب رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش توقيع اتفاقية لتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، أننا نشهد اليوم، حدثا مهما جدا في خطة الحكومة التي أعلنتها، في زيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، موضحا أن الحكومة قد أعلنت عزمها طرح 32 شركة لمستثمرين وفي البورصة، وهناك شركتان جرى بالفعل طرحهما.

وشرح «مدبولي» أن الحكومة تستعين بمؤسسة التمويل الدولية لتكون الاستشاري لها لتنفيذ البرنامج الطموح وفقا لخبراتها الكبيرة، لضمان أفضل استفادة ممكنة من الأصول بهذا الشأن.