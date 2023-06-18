مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (صور)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية ومختار ديوب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، والدكتورة ليندا مسؤولة الاستشارات والمعاملات لدى مؤسسات التمويل الدولية، الاتفاقية التي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.