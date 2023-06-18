وظائف شاغرة في المنطقة الأزهرية بالشرقية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية عن حاجتها لشغل 19 وظيفة «شيخ معهد ابتدائي» بإدارة فاقوس التعليمية، ندبًا تسييرًا للعمل بصفة مؤقتة.

وظائف خالية في المنطقة الأزهرية بالشرقية

وكشفت «أزهرية الشرقية» أن أماكن العمل في المعاهد المتاحة كالتالي:

- أبوخليفة الابتدائي 11 الصالحية القديمة الابتدائي.

- الصوالح الابتدائي 12 مجمع الخطارة الابتدائي.

- بنين السماعنة الابتدائي 13 السواقي الابتدائي.

- فتيات النمروط الابتدائي 14 م القاضي الابتدائي.

- الدمينين الابتدائي 15 اشكر الابتدائي.

- عرب شمس الابتدائي 16 جزيرة النص الابتدائي.

- تل أسموني الابتدائي 17 بنين النمروطالابتدائي.

- الشاكوشي الابتدائي 18 منشاة نبهان الابتدائي.

- الهيصمية الابتدائي 19 الحجاجية الابتدائي.

- العارين الابتدائي.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

وأكدت «أزهرية الشرقية» أن الشروط المطلوبة كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أزهري.

- أن يكون على درجة معلم أول أ على الأقل.

- ألا يكون حاصلًا على جزاء إداري أكثر من 10 أيام، وغير محال للتحقيق.

- أن يتمتع بحسن السيرة بين أقرانه.

- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة «فوق المتوسط»، على الأقل في آخر عامين متتالين.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

- طلب ترقية حديث من إدارة التنسيق.

- صورة من آخر ترقية على الكادر.

- صورة للمؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل التربوي لغير خريجي التربية.

- صورة لاجتياز كادر المعلم.

- صورة مباشرة عمل لأول مرة.

- صورة من خطاب التعيين.

- صورة لآخر تقريرين متتاليين.

وعلى من يرغب في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليه الشروط، أن يتقدم بطلب إلى مدير الإدارة في موعد غايته 15 يومًا، اعتبارًا من اليوم الأحد، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة بعد الموعد المحدد.