«دينية النواب» توصي بإنشاء معاهد أزهرية في المنيا

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حتة بشأن إنشاء معهد ديني أزهري بقرية زاوية برمشا بمركز العدوة بمحافظة المنيا، بشأن إحلال وتجديد المعهد الديني الأزهري بقرية العقلية بمركز العدوة.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة، بشأن إنشاء معهد ديني ثانوي أزهري بقرية دهمرو التابعة لمركز مغاغة – محافظة المنيا، وإنشاء معهد ديني أزهري بقرية زاوية برمشا مركز العدوة – محافظة المنيا، بحضور ممثلين عن مشيخه الأزهر الشريف وممثلين عن منطقة الأزهر بالمنيا وعن بعض الوزارات المعنية.

سرعة تنفيذ طلبات الإحاطة

وأوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ طلبات الإحاطة المقدمة بإنشاء معهد زاوية برمشا مركز العدوة، ومعهد دهمرو مركز مغاغة، وإحلال وتجديد معهد بلهاسة بمركز مغاغة، ومعهد العقلية مركز العدوة.

إحلال وتجديد المعاهد

كما أوصت اللجنة بأن تقوم مشيخة الأزهر بالرد على اللجنة بمواعيد تنفيذ إنشاء وإحلال وتجديد المعاهد المقدم عنها طلبات الإحاطة.