الناقد محمد الروبي: أبوالعلا السلاموني رحل في لحظة يتمناها كل مبدع

رحل الكاتب محمد أبو العلا السلاموني، منذ قليل، عن عمر ناهز 82 عاما، خلال أداء عمله وحضوره لاجتماع مجلس إدرة المركز القومي للمسرح والسينما والفنون الشعبية بالزمالك، حيث فاضت روحه إلى بارئها داخل الاجتماع.

ونعى الناقد محمد الروبي، الكاتب أبو العلا السلاموني، قائلا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن «السلاموني توفي في لحظة يتمناها كل مبدع، رحل وهو يتحدث معنا منذ قليل خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للمسرح، كان يناقش ويدافع عن ضرورة استمرار مجلة المسرح، رحم الله المبدع الكبير، الرجل الذي أصر أن يهدينا آخر دروسه، في جنة الله يا صاحب السيرة العطرة».

قدم الكثير للمسرح المصري على مدى أكثر من ستة عقود

وقال الكاتب المسرحي جرجس شكري، عبر «فيسبوك»: «الكاتب المسرحي الكبير أبو العلا السلاموني، وداعا قدمت الكثير للمسرح المصري على مدى أكثر من ستة عقود، ناضلت وحاربت كل الأفكار الظلامية، سيظل رصيدك من النصوص المسرحية التى بلغت ما يقرب من 40 نصا حاضرا وشاهداً على دورك، بالإضافة إلى ما قدمته دفاعاً عن المسرح المصري».

وأكمل: «كنت نموذجاً للمثقف الوطنى صاحب القضية، رحل اليوم أستاذ الفلسفة القادم من دمياط مع زميله يسري الجندى الذي سبقه إلى هناك، وحتى اللحظات الأخيرة كان أبو العلا السلاموني يؤدي دوره كرجل مسرح ومثقف وطني من خلال الكتاب الذي صدر عن مشروع النشر بقصور الثقافة الأسبوع الماضي «بيان للمسرح الشعبي» وداعاً يا أستاذ أبو العلا.