رئيس جامعة القاهرة يكرم الكاتب أبو العلا السلاموني

كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، عضو لجنة التحكيم بمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب بالمحافظات، على هامش حفل ختام فعاليات المهرجان، أمس الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى، ومنحه درع الجامعة، وهو من أبرز خريجي جامعة القاهرة، وأحد الأساتذة الذين تعلم رئيس جامعة القاهرة الفلسفة على أيديهم قبل التحاقه بالتعليم الجامعي.

وقال "الخشت"، إنه لن ينسى ما كان يعطيه الأستاذ الكبير أبو العلا السلاموني، من وقت كبير له في المناقشات أثناء مرحلة التعليم الثانوي، وكيف شجعه على الاتصال بالدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف المصري، عندما اكتشف مجموعة من الأخطاء العلمية في الكتاب المقرر على الثانوية العامة في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

وشهد التكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ومحافظ البحيرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

ويعد "أبو العلا السلاموني" أكثر كتاب المسرح المصري، تميزًا وإنتاجًا، حيث كتب أكثر من أربعين مسرحية منها: "محكمة الحكماء، دكتوراه في الحب، أبو نضارة، فرسان الله والأرض، الحريق، رجل في القلعة، أبوزيد في بلدنا، المزرعة" وغيرها.

ونال "السلاموني" العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية 1984، وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1986، وجائزة الدولة في التفوق في الفنون 2012، وآخرها جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2018.