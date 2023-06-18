حملات تثقيفية لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع بالدم في البحيرة

عقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بالبحيرة، واتحاد شباب البحيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة، لتنظيم حملات تثقيفية لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع بالدم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة الرفاعي مسئول بنوك الدم بالمديرية، والمهندس أسامة محمود الطنيخي رئيس لجنة العلاقات العامة باتحاد شباب البحيرة، وآية سمير الطير نائب رئيس اتحاد شباب البحيرة.

خطة لحملة التبرع بالدم في البحيرة

وجرى وضع برنامج لبدء حملات التبرع بالدم بمختلف مراكز المحافظة والقرى التابعة، علمًا بأن متوسط التجميع اليومي يبلغ 2000 كيس ببنوك الدم التابعة للمديرية، ويتم صرفها كمجاني ونفقة دولة وتأمين صحي واقتصادي.

أهمية التبرع بالدم

وأكد الدكتور هاني جميعه على أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بثقافة التبرع بالدم.

وأشاد وكيل صحة البحيرة بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى انطلاقًا من الواجب الإنساني الذي يميز شعب مصر العظيم، ووجه وكيل صحة البحيرة الشكر للقائمين على تنظيم الحملات المختلفة للتبرع بالدم، وجميع السادة المتبرعين.

الاحتفالات المستمرة باليوم العالمي للتبرع بالدم

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات المستمرة باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وفي إطار والحرص على إثراء رصيد بنوك الدم من خلال التبرع الطوعي الشرفي، والاهتمام بتنظيم الحملات المستمرة للتبرع بالدم بنطاق المحافظة، حيث أن نقطة دم تساوي حياة.

وفي ضوء حرص الدولة على التعاون مع المجتمع المدني من خلال حملات التوعية بثقافة التبرع بالدم وحث المواطنين على التبرع من أجل توفير دم آمن للمرضى الأكثر احتياجًا.