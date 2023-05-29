«صحة النواب» تطالب بتحفيز المواطنين على التبرع بالدم والبلازما

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال، وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بـ44 مليون ين ياباني، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة مصر للتغطية الصحية الشاملة الموقّعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.

تستهدف الاتفاقية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر، وناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال جلسة الاستماع، التي عقدتها اليوم، تحت عنوان «الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية»؛ لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك؛ لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.

وسأل الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، ممثل هيئة الدواء الدكتور أيمن الخطيب عن وجود أي علاج مسجل تحت اسم الخلايا الجذعية، وقال الخطيب إنه لا يوجد دواء سواء مستورد ولا محلي، ولا يوجد في مصر مستحضر رسمي.

وعرضت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية، طلب إحاطة مقدم منها بشأن العلاج بالخلايا الجذعية، قائلة: «أنقذوا مرضى سرطان الدم والغدد اللمفاوية، عندهم أمل العلاج بالخلايا الجذعية، فهل هناك أماكن تعالج بالخلايا الجذعية، وإذا لم يكن هناك علاج بها يجب الرقابة على الأماكن المفتوحة تحت اسم الخلايا الجذعية حتى لا يتم النصب على المواطنين وخداعهم».

وجددت النائبة ايرين سعيد، مطالبتها بتشديد الرقابة على الأماكن التي تنصب على المواطنين باسم علاج الخلايا الجذعية، كما طالبت بحملة توعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما، ويجب تحفيز الناس على التبرع.