خالد جلال ناعيا أبو العلا السلاموني: فقدنا قامة مسرحية كبيرة

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال جلال: «فقدنا قامة مسرحية أثرت وجدان المسرح المصري والعربي، وكاتبا يعد واحداً من كتاب المسرح الذين شاركوا مع جيل العمالقة في صنع مرحلة هامة في تاريخ المسرح المصري المعاصر، وكتب للدراما التلفزيونية أعمالاً لازالت تحتل مكانتها اللائقة في وجدان المشاهدين، مؤكدا أن المبدعين لا يرحلون، لأن أعمالهم تظل حيةً تتناقلها الأجيال، وتستعيد ذكراهم كلما تم تقديم أعمالهم في المحافل المسرحية المتنوعة».

معلومات عن أبو العلا السلاموني

يذكر أن السلاموني تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، وعمل مديرا عاما للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما كان عضواً في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوا بمجلس إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

حصل السلاموني على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، جائزة أفضل نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أفضل نص مسرحي بالفصحى من منظمة الأليسكو فى مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولى للإذاعة والتليفزيون سنة1997.