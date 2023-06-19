«المرور»: تحرير 2175 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات موسعة على الطرق حررت خلالها 2175 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة لقائدي الدراجات النارية

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، استمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 541 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».