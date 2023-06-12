«الداخلية» تحرر 2562 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت نحو 2562 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

612 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 612 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، كما تم رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».