إلقاء 500 ألف زريعة سمك بلطي في نيل بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إلقاء 500 ألف زريعة سمكية من أصناف البلطي بالنيل، ضمن مشروع الاستزراع السمكي «المُفرّخ السمكي» بالمحافظة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزراء، حيث من المقرر الانتهاء من انزال هذا العدد خلال أسبوعين.

تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وخدمة الصيادين

أكد محافظ بني سويف تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات مصر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظات والجهاز فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية إحتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى وأيضًا خدمة الصيادين.

المشروع ينتج من 6 إلى 7 أطنان من اسماك البلطي

واستمع المحافظ من مسؤولي المشروع عن تفاصيل برنامج إنزال الزريعة، إذ يجرى استهداف إلقاء 500 ألف زريعة على مدار أسبوعين بداية من اليوم، وجرى استعراض موجز عن مشتملات المفرخ السمكي المنفذ على مساحة إجمالية 15 فدانا، منها 9 أفدنة مساحة مائية، تتكون من 20 حوضا، منها 8 أحواض استزراع، و5 أحواض أمهات، و4 أحواض تحضين.

فيما يجرى تجهيز وتأهيل 3 أحواض أخرى، بمستهدف إنتاج 3 ملايين زريعة بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 طن سمك من أنواع البلطي النيلي والمبروك الحشائش والفضي، والتي تتميز بسرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية.

الاكتفاء الذاتي من الأسماك

فيما أوضح المهندس أيمن المنصوري مدير منطقة وادي النيل بالفيوم، أن عملية إلقاء الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.