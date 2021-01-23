«الخدمة الوطنية» تكشف تفاصيل مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إن مشروع المزرعة السمكية بمنطقة شرق بورسعيد تقوم على مساحة 15886 فدانا، وبحيرتان للصيد بإجمالي مساحة 9762 فدانا، وتضم المزرعة والمكونات الرئيسية الأتية، 5908 أحواض لاستزراع العديد من الأسماك بطاقة إنتاجية تقدر 13 ألف طن سنويا.

وأضاف «أمين»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، أن المشروع يتضمن مجموعة من أقفاص الاستزراع لتربية الأسماك البحرية، ومصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج، ومعمل للتحاليل والأبحاث المعمليةو، مجموعة من المحطات المياه للتغذية والصرف.

وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أن المشروع يتضمن مجموعة من الترع والمصارف الرئيسية والفرعية لخدمة الأحواض، وعدة منشآت إدارية وفنية ومباني للقيادة والسيطرة.

وتابع: «هذا بخلاف مزرعة مثلث الديبا غرب بور سعيد، على مساحة 204 أفدنة، تحتوي على 72 حوض للاستزراع السمكي، كما بدأت الشركة في بناء أسطولها البحري الجديد للصيد، يضم حتى الآن 34 مركبا تم بناؤها بالتعاون مع هيئة قناة السويس وجاري استكمالها لـ100 مركب على مرحلتين».