كيف يساعد إنتاج الهيدروجين الأخضر في زيادة الاستثمار؟.. خبراء يوضحون

محاور عديدة تم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء كان منها، المستجدات المرتبطة بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة، والتوسع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالمشاركة مع القطاع الخاص وذلك بحسبما عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في هذا القطاع - خاصة في مجال الطاقة النظيفة - والنهوض بالخدمات التي يقدمها، لكونه ركيزة رئيسية لمساعي تحقيق التنمية.

وفي هذا الشأن قال الدكتور صالح عزب استشاري التنمية المستدامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر قامت في الفترة الأخيرة بعدة مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة خصوصا مشروع الهيدروجين الأخضر.

مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر

وتابع «عزب» أن في السنوات الأخيرة تم إنشاء العديد من مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالأخص في منطقة العين السخنة وقناة السويس، الأمر الذي يساعد في نسبة الاستثمار فيها نظرا لموقعها المتميز، كما أن العديد من دول العالم تبحث عن مصادر مختلفة من الهيدروجين الأخضر.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور محمد ونيس الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي انتقل من مرحلة الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر، الأمر الذي يؤدي إلى صناعة التنمية المستدامة، مضيفا أن مصر كانت من الدول التي حريصة على هذا التحول إذ تم العمل بشغل مكثف في الطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح المتواجدة في البحر الأحمر والطاقة الشمسية المتواجدة في أسوان.

الاهتمام بزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي، خاصة أن مصر وقَّعت اتفاقيات مبدئية لجذب الاستثمار الأجنبي في حدود حوالي ما يقرب من 107 مليارات دولار لمدة 7 سنوات في مؤتمر قمة المناخ الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ وهذا يشير إلى قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنيبة المباشرة المستهدفة، الأمر الذي يقلل من الواردات ويساعد على زيادة الصادرات.

وتناول وزير الكهرباء، خلال الاجتماع أبرز الخطوات الجارية فيما يخص الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا التحديث المستمر للشبكة القومية للكهرباء.

وشهدت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادرة الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية ارتفاعا في عام 2021 إلى 10.4 جيجا وات /ساعة عام وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفي عام 2022 حققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي «EPI» بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية، كما أن في عام 2023 حققت المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة.