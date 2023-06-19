أستاذ علاقات دولية: زيارة رئيس «النواب» إلى ليبيا لدعم استقرار مؤسسات الدولة

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إلى ليبيا تحمل كثيرا من الدلالات لوحدة واستقرار الدولة الليبية، وأن مصر لن تتوانى عن وحدة ليبيا، موضحا أن هذه السياسة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

المسار السياسي في ليبيا

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن مصر تدعم المسار السياسي في ليبيا وجهود ترسيخ الدولة الليبية، مشيرا إلى أن هناك جهودا تقوم بها الدولة المصرية في الملف الليبي منذ عام 2018 ونتج عنه اعلان مبادرة القاهرة في 2020.

إعلان مبادرة القاهرة

وأوضح الدكتور حامد فارس، أن إعلان مبادرة القاهرة في 2020 كانت تؤكد مجددا فيها مصر ثوابت السياسة المصرية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ومؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أن ليبيا كانت وستظل جزءا من الأمن القومي المصري.