سامح شكري: الصراع الدائر في السودان ينذر بحدوث كارثة إنسانية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّه في إطار المسؤولية المصرية تجاه الشعب السوداني الشقيق، أطلقت مصر وقطر مبادرة مشتركة تحت رعاية البلدين لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إليه.

وأضاف خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصراع الدائر في السودان ينذر بحدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني وشعوب دول الجوار.

تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية

وتابع أن استمرار أعمال العنف 3 أشهر ترتب عليه تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية ودفع بأكثر من مليون ونصف المليون سوداني إلى النزوح داخليا، وفرّ 350 ألف شخص إلى دول الجوار بحثا عن ملاذ آمن، ما مثل ضغطا إضافيا عليها يتجاوز قدرتها على التحمل والاستيعاب.