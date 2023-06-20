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أمين «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية»: القبول بالكليات يخضع للعرض والطلب

كتب:

أحمد أبوضيف
05:30 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
استعداد الجامعات

استعداد الجامعات

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الدولية، أن العمل بمختلف الجامعات في استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، للتقدم الالتحاق بمختلف الكليات، يسير بصورة منتظمة وهادئة، دون رصد أي مشكلات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يتعلق بتنسيق الجامعات الأهلية والخاصة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، لم يتم العمل به، وفي انتظار إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة والحدود الدنيا للتقدم، والالتحاق بالكليات خلال الفترة المقبلة.

قواعد التقديم 

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للمصروفات الدراسية الخاصة بالجامعات، يتم تحديدها من الجامعات ذاتها، وأن التقدم الالتحاق بالجامعات الخاصة، يكون وفقا للعرض والطلب، مشيرا إلى ان هناك التزام تام بكل التعليمات التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة، فيما يتعلق بقواعد القبول والتقدم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني  

وتابع أن الجامعات منتظمة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وفقا للضوابط والجدول الزمني الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.