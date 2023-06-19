الجامعات الدولية: إتاحة التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد 2023-2024

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الدولية، أن هناك طفرة كبيرة حققها التعليم الجامعي المصري خلال السنوات الماضية، أبرزها استضافة فروع مرموقة لجامعات دولية في مصر في بما يتماشى مع رؤيتها في استراتيجية التنمية المستدامة 2023، وبما يسهم في رفع مستوى الخريج المصري كي يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.

أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح الغر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصاد تلك الجامعات بدء يظهر منذ العام الماضي في تخريج أول دفعة من جامعة البرنس إدوارد التابعة لمؤسسة الجامعات الكندية، والعام الجاري سيشهد تخريج أول دفعة أيضا من فرع جامعة كوفنتري البريطانية التابعة لمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، وأن العمل بمختلف الفروع يتم على قدم وساق.

فتح باب التقديم للجامعات الدولية

ومن جانبها كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات أن أفرع الجامعات الدولية بدأت التسجيل المبكر للالتحاق بكليات وبرامج أفرع الجامعات الدولية عبر مواقعها الرسمية وذلك وفقاً للاشتراطات والضوابط التي حددتها الجامعات الأم للفروع الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة.