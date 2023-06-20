عاجل.. إمام عاشور طلب 30 مليون جنيه للتوقيع للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إمام عاشور طلب 30 مليون جنيه للتوقيع للأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج «البريمو»، على قناة «تن»: «جدد النادي الأهلي رغبته في ضم إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي في الصيف المقبل، بعد ترجيب اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء، والتوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين في الأيام الماضية».

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