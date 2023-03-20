«حنة» إمام عاشور.. دموع الفرح لوالدته تسبق حشود أهالي السنبلاوين «صور»

سيطرت حالة من الفرح الشديدة على وجوه أهالي مدينة السنبلاوين عقب إمام عاشور لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي ميتلاند الدنماركي إلى بلدته من أجل إحياء ليلة الحنة استعدادا لحفل زفافه.

حفل حنة إمام عاشور بالدقهلية

تجمع عدد كبير من الأهالي لمشاركة ابن بلدهم إمام عاشور فرحته، إذ قرر إمام رفقة أسرته أن يقيم حفل الحنة داخل البلدة بالسنبلاوين، مع وجود العروس وأسرتها.

فرحة كبيرة في السنبلاوين احتفالا بإمام عاشور

وقال إمام عاشور لـ«الوطن» إنه يشعر بفرحة كبيرة بسبب وجوده داخل مدينته، وسعيه لمشاركة فرحته مع أسرته: «دول أهلي وبلدي وناسي، لازم أفرح معهم، ولو كنت قدرت ألاقي قاعة كبيرة هنا كنت عملت الفرح كمان لأني وسط حبايبي».

وأضاف إمام عاشور:« ياسمين هي حبيبتي وغالية على قلبي، ربنا أكرم عليا باختيارها، وهي على طول جنبي في كل المواقف بتشاركني».

وأوضح إمام أنه بخصوص ما يتعلق بتداول أخبار تتعلق برغبة الأهلي في انضمامه إلي صفوف النادي:«أنا أخدت خطوة الاحتراف في الخارج في الوقت الحالي، وبفكر استمر فيه، مبفكرش في حاجه غيره في الوقت الحالي، فرجوعي مصر هيكون بصعوبة».

دموع الفرح

وامتلأ المكان بدموع فرحة والدة إمام عاشور بعد حضوره ورؤيته اليوم فقالت: «وحشني ومش متعوده على غيابه، والفرحة كبيرة النهاردة بالأخص فرحه ورجوعه وإني شفته، إمام هو الفرحة الكبيرة».