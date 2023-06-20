استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم

استشهد شاب فلسطيني يدعى زكريا محمد الزعول «20 عاما»، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وكان 5 فلسطينيين، بينهم طفل استشهدوا أمس الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة 91 آخرين، بينهم 23 بجروح تراوحت بين خطيرة وحرجة، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات أباتشي، مدينة جنين ومخيمها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي وقنابل الصوت، باتجاه الفلسطينيين، كما قصفت «أباتشي»، للمرة الأولى مرة منذ 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 20 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، أخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك من حراس وموظفي الإطفاء والإنذار.