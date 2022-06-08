اعتقال 21 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية طالت 21 مواطنا فلسطينيا.

اقتحام جنين ورام الله

اقتحم جنود الاحتلال مدن جنين ورام الله ونابلس وأريحا وطولكرم واعتقلوا عددا من الشبان معظمهم أسرى محررون، ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسرى المحررين الشقيقين أحمد وبلال طالب أبو بكر ويوسف مشارقة والشاب ناصر بعجاوي عقب اقتحام منازلهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسني محمد عميرة عقب مداهمة منزله في قرية نعلين غرب رام الله، كما اعتقلت الشابين ساهر مسعود وعميد قدورة عقب مداهمة منزلهيما في منطقة بلاطة البلد شرق نابلس الفلسطينية.

اعتقال قيادي في حماس

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي بحركة حماس الفلسطينية والأسير المحرر رأفت جميل ناصيف عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.