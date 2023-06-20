عاجل.. عبدالواحد السيد يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويكشف عن طلبات أوسوريو

قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، حدد عدد 6 صفقات، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، كما أنه ينظر للاعبين الشباب في قطاع الناشئين، قبل أن يبحث عن لاعب من الخارج، وهو بالفعل حدد المراكز المطلوبة.

وأضاف عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قتاة الزمالك: «المدير الفني شدد على أن يكون ضمن الصفقات الجديدة، قلب دفاع ورأس حربة أفريقي، بجانب ناصر منسي وسيف الجزيري».

وأكمل: «إمام عاشور ليس لديه مانع العودة لتمثيل الزمالك، واقترحت على أحمد حسام ميدو طلبه للإعارة لمدة موسم قادم».

وأتم مدير الكرة بالزمالك تصريحاته قائلاً: «بالنسبة لمركز حراسة المرمى لن يحتاج الفريق حارسا في الفترة المقبلة، وقطاع الناشئين به حراس مميزون».

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